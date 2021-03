Director deportivo de Juventus apuesta por permanencia de Cristiano Ronaldo: "Nuestra línea es tenerlo"

Juventus vive una de sus temporadas más complicadas de los últimos años pues este fin de semana perdieron gran parte de sus posibilidades de ganar por décima vez seguida la Serie A al caer 1-0 a manos de Benevento, lo que se suma a la temprana eliminación en Champions League a manos del Porto en octavos de final.

La mala situación de los bianconeri hace que el nombre de Cristiano Ronaldo pueda entrar en el mercado de fichajes del próximo verano en Europa y ya Real Madrid habría alzado la mano para gestar un posible regreso del portugués al Santiago Bernabéu para la siguiente temporada.

Sin embargo, el director deportivo de los italianos, Fabio Paratici, descartó cualquier posibilidad de salir del lusitano. "A veces consigues construir y ganar al mismo tiempo, otras veces no, pero cuando tienes una visión en tu cabeza la llevas adelante y tratas de apoyarla. ¿Ronaldo? La línea de la Juventus es tener a Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo, y lo sostenemos fuerte", comentó a Sky Sports.

El directivo también aseguró la continuidad de Andrea Pirlo como director técnico a pesar de la mala actualidad. "Las elecciones de futuro no estarán condicionadas, tenemos un cronograma y no será un partido que nos haga cambiar de opinión. Nos embarcamos en un camino hace un año y seguimos nuestro camino, siguiendo esta línea, también en cuanto al entrenador. No estábamos descontentos con los entrenadores anteriores, hubo diferentes razones por las que decidimos cambiar", añadió.

Afirmó, además, que Juventus sigue en carrera por el título en Italia. "Mi presencia aquí es solo para subrayar que en los últimos años le hemos dado muchas alegrías a la afición. Hoy sentimos una gran amargura, jugamos un mal partido, pero el campeonato sigue".

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.