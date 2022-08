Diego Rivarola comentó la expulsión de Eduardo Vargas en los descuentos de Palmeiras-Atlético Mineiro, la que no consideró determinante para el partido. "Me parece que Cuca lo usa como un pequeño escudo", reflexionó.

Diego Rivarola sale en defensa de Eduardo Vargas por su expulsión ante Palmeiras: "Me parece que Cuca lo usa como escudo"

Eduardo Vargas vivió una difícil eliminación en cuartos de final de Copa Libertadores. Atlético Mineiro se enfrentó a Palmeiras por la vuelta de la llave, tras un 2-2 en la ida, y se fue superado en penales luego de desaprovechar un partido donde llegó a tener dos hombres más.

Turboman vio la mayoría del encuentro desde la banca e hizo su ingreso ante un marcador en cero. Pero se fue expulsado antes de la definición a penales: al sexto minuto de descuento, el chileno se ganó una segunda tarjeta amarilla luego de una discusión con el árbitro Wilmar Roldán.

Su expulsión causó la indignación de su entrenador, Cuca, quien hizo ver su molestia luego del pitazo final. "El ingreso de Vargas era necesario, porque es un lanzador de penales. Una cosa es que te dejes llevar por una necesidad, otra es que te expulsen por reclamos. No podemos aceptarlo", manifestó.

Y un ex compañero salió en defensa de Edu. Desde su tribuna en ESPN F 90, Diego Rivarola tuvo palabras para la expulsión del ex Universidad de Chile y la dura declaración de Cuca que llegó después.

"Lo de Eduardo tampoco es tan significante, al momento que lo expulsan, y [tampoco creo] que haya sido tan determinante para resultado final. Me parece que él lo usa como un pequeño escudo porque no es tan grave. Yo creo que la expulsión le vino bien a Cuca, aprovechó la situación", aseguró.

"La expulsión de Vargas no fue determinante. ¿Cuánto minutos jugó Mineiro con dos más? Sí estoy de acuerdo en que se equivocó, pero...", cerró.