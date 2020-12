Dalma Maradona agradece a Boca Juniors y explica su presencia en el estadio: "No quería dejar el palco vacío"

Boca Juniors le ganó 2-0 a Newells Old Boys en un partido lleno de emociones por la muerte de Diego Armando Maradona y el homenaje que le hizo el club del cual siempre fue hincha el Pelusa.

En la ocasión, estuvo presente la hija mayor del 10, Dalma Maradona, la que ocupó el palco de su padre y desde ahí recibió el saludo de los jugadores de Boca, frente a lo cual se quebró, en una imagen que dio la vuelta al mundo.

La primogenita explicó en su cuenta de Instagram el sentido de su visita al estadio bostero. "No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino!", afirmó.

Por la tensión que existió en los últimos años entre Diego Maradona y Juan Román Riquelme, se especuló que la posición de Boca Juniors, donde hoy es dirigente el Topo Gigio, sería algo más fría, sin embargo, el cuadro xeneize se portó a la altura y es algo que Dalma también agradeció.

“Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤, los de Newell’ s Old Boys y especialmente Cristian Riquelme!”, escribió.

Dalma tuvo algo de respiro y contención luego de los dramáticos días que le ha tocado vivir a partir de la muerte de Diego.