Guillermo Coppola: "A Diego Maradona la familia y la cancha son lo que pueden salvarlo de manera definitiva"

La salud de Diego Maradona es un tema de estado en Argentina y la salud del 10 tiene preocupado a todos los trasandinos que siguen idolatrando al capitán de la selección que les dio el título mundial en México 1986.

Uno que salió a hablar del momento que vive el Pelusa, fue su ex representante y amigo del alma, Guillermo Coppola, el que tuvo una particular mirada sobre lo que le pasa a su comadre.

"Tiene que hacer un scrum la familia, fundamentalmente los hijos. 'Te lo juro por Dalma y Gianinna', Diego lo tiene tatuado. Hoy está Jana, Diego Jr y Diego Fernando. Es su familia, su sangre. Eso y la cancha son lo que pueden salvarlo de manera definitiva", aseguró.

El agente en todo caso está optimista respecto al futuro de Diego Maradona y cree que saldrá adelante.

"Es una mas de tantas que le ha tocado vivir. Si bien el golpe es duro, sorprende, lastima y te descoloca, desde el viernes venimos viendo esto, cuando lo vimos salir a la cancha en su cumpleaños", detalla.

Uno de los temas más polémicos que se relacionan con Maradona, es su entorno, algo que han criticado las hijas de la superestrella asegurando que son una manga de "chupasangres".

Al respecto Coppola cree que "es tan difícil hablar de quiénes están porque Diego no es fácil. Es fácil señalar y hablar desde afuera cuando uno no está dentro de la cocina, para saber qué se está cocinando. Yo creo en la buena fe de la gente. La mayoría de los que hemos estado a su lado hemos vivido situaciones difíciles. ¿Queríamos vivirlas? ¿Queríamos verlo en las situaciones que lo vemos? Yo particularmente no. A mi me convenía tenerlo arriba y laburando. Nadie quiere ver a Diego así, ninguno que esté a su lado. Ni hablar la familia, que es lo máximo".

Para el final Coppola lanza una adevertencia. ."Ahora no estoy en la cocina para darte un nombre. Si lo tuviera, te lo doy, porque no les debo nada ni me deben. ¿Quién lo está matando? Vamos a buscarlo. Si me decís quien, vamos a buscarlo", cerró.