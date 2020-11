Médico de Diego Maradona explica su estado de salud: "No está bien psicológicamente"

La noche de este lunes los hinchas del fútbol se alarmaron, porque Diego Armando Maradona fue internado de urgencia en un centro médico en Argentina, días después de celebrar su cumpleaños número 60.

Las especulaciones por su estado comenzaron de inmediato, y para terminar con ellas, salió a hablar su médico personal, Leopoldo Luque, quien aseguró que los problemas del Diego son psicológicos y alimenticios.

"Venimos a controlarlo y que se ponga mejor. El estuvo de acuerdo. Estaba comiendo pero no como debía. La idea es dejarlo hasta optimizarlo, con Diego nunca se sabe. Está bien, si quiere se para y se va", aseguró el galeno acerca de la internación del Pelusa.

Luego aclaró que "descarto absolutamente un cuadro de descompensación y no vinimos de urgencia", para pronto explicar que "el día anterior estaba entrenando. Me enteré que el viernes no se quedó en la cancha. Fui a verlo, no estaba con ánimo... El cumpleaños debió ser un aspecto que lo complica".

Diego Maradona y su homenaje en su cumpleaños - Getty

"Acá hay que diferenciar la parte anímica de la física, que no está bien. No está bien psicológicamente, porque en estos casos uno se alimenta mal, cambia todo", expresó.

Por último, fue enfático en señalar que "desmiento una recaída en su cuadro de adicciones, no sería una clínica para traer a un paciente de ese estilo".

Diego Maradona pasa por un complicado estado de salud, lo que no le permitirá, por estos días, seguir con sus funciones como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.