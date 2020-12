Sacerdote que confesó a Diego Armando Maradona: "Me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir"

A una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, especialmente el pueblo argentino sigue llorando la partida del 10 y todos los días aparecen testimonios y voces relativos al Pelusa.

Esta vez fue el turno del sacerdote Gustavo Rubio, religioso de la Parroquia María Auxiliadora de Berisso, localidad cercana a La Plata, ciudad sede de Gimnasia y Esgrima.

Rubio aseguró que le sorprendió que el astro quisiera hablar con él, por lo que entregó detalles al respecto.

“Me llamó la atención que Maradona llamara a un cura. Pensé mal, pensé que era para sacar la mufa y no. Cuando llegamos lo esperamos un rato, y cuando nos encontramos me llamó mucho la atención que me pidió que lo bendijera a él y al equipo de parte de Dios, pero a él en especial para su vida y lo que viviera de ahí en adelante”, reitera.

El religioso cuenta que “uno tiene la imagen superficial de Maradona de lo que uno ve en la televisión, en los diarios y me impresionó mucho encontrarme con el hombre, con un semejante, y pidiendo paz ‘para lo que Dios me regale de vida de aquí en adelante’”, agregó.

Para el final, el hombre de dios revela que “Diego me dijo, con sus palabras: ‘Yo me mandé muchas cagadas en la vida, muchas, y me arrepiento, pero tuve cosas buenas en la vida’", cerró.