Técnico de Deportes Antofagasta llora recordando a su amigo Diego Maradona: "Lo llevo en mi corazón"

La muerte de Diego Armando Maradona sigue golpeando fuerte al mundo del fútbol. En nuestro país la situación tiene con el corazón destrozado a varios que lo conocieron de cerca, como es el caso de Héctor Almandoz.

El técnico de Deportes Antofagasta era muy cercano al ídolo argentino, ya que ambos mantuvieron una amistad desde la década del 90'. Es por ello que tras conocerse su sorpresivo fallecimiento, el DT se entregó a la pena.

Este miércoles y en la previa del duelo ante Palestino, Almandoz conversó con el CDF y se emocionó hasta las lágrimas recordando a su amigo.

La muerte de Diego Maradona golpeó fuerte al pueblo argentino, que ve partir a su máximo ídolo. Foto: Getty Images

"Se me hace difícil, lo llevo en mi corazón. Viví muchas cosas lindas con él, una amistad muy grande, de muchos años… Está descansando, el más grande, el más ganador", lanzó con la voz quebrada.

El DT señaló que se queda con la parte humana y no la del ídolo futbolístico. "El mejor recuerdo son todas las cosas que hablamos solo, mano a mano. Muchas charlas, muchas comidas con mi familia y cosas que no me voy a olvidar".

"Era un tipo extraordinario, vivía con una alegría inmensa. Cada momento con su gente… era un crack, número uno. No lo voy a olvidar nunca porque fue un amigo y una persona extraordinaria desde lo humano. Eso me deja como enseñanza, además de las charlas que tuvimos, que están todas en mi corazón", cerró emocionado.