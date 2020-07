Diego Cagna reaparece para cuestionar a Marcelo Bielsa: “No sé por qué genera esa grandilocuencia”

Diego Cagna tuvo un recordado paso por Colo Colo entre 2010 y 2011, y no precisamente por los títulos, sino por dilapidar una ventaja que parecía inalcanzable sobre la Universidad Católica, declarar que “dormía la siesta” durante los partidos de los rivales y ser goleado por la U de Conce en Pedrero, lo que le costó el puesto tras un gran paso por Tigre en Argentina.

Tras ello nunca pudo repuntar la que fuera la carrera de uno de los mejores técnicos jóvenes allende Los Andes por esos años, pero sus pergaminos como futbolista lo habilitan para hablar de diversos temas, entre ellos, Marcelo Bielsa.

El Flaco fue seleccionado en su momento con el rosarino, pero luego, en su mejor momento en Boca Juniors, lo dejó de llamar.

“Yo no soy de volverme loco ni fanatizarme. A mi gusto, en un equipo, Bielsa es difícil por su obsesión, en la Selección es más llevadero. Yo siento que me quería mucho, pero en una Copa América tuvimos un intercambio por el retroceso de los delanteros, creo que no le gustó y no me volvió a citar”, relató el ex Xeneize a TNT Sports.

“Pasé cosas raras con él, en la Selección habíamos jugado un amistoso y me llevó a hablar caminando solos y me marcó todo lo que hice mal. Cuando le pregunté si no había hecho nada bien me dijo que eso no me lo iba a decir. Renunciaron jugadores a la Selección por Bielsa”, disparó.

Marcelo Bielsa ha generado locura con su ascenso y campeonato con el Leeds United.

Asimismo, se sumó a algunas críticas a la inmensa cobertura mediática que ha recibido el ex DT de la Roja por su ascenso con el Leeds.

“Pagani, Pelusso dijeron que ganó un ascenso, no una Copa del Mundo. Y no están equivocados, tienen razón. Lo que pasa es que hay algo de Marcelo que no sé por qué razón genera grandilocuencia, que se debe resaltar mucho lo que hace”, reflexionó.

Finalmente, Cagna dijo que lo que genera Bielsa “no sé qué es. Hay muchos descendientes de su zona, de su idea, rosarinos que dirigen, unos con éxito, otros no tanto y lo tienen de ídolo. Parece que porque lo vieron decidieron ser técnicos y todos hablan de él. Está perfecto lo que genera, no reniego. Me río de las discusiones, de Pagani como se enoja”.