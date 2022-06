Deportivo Cali vs Melgar | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los octavos de final de la Copa Sudamericana

Este miércoles se vivirá una de las llaves de la Copa Sudamericana, que al menos en el papel, asoma como bastante equilibrada. Deportivo Cali se enfrenta a Melgar por la ida de los octavos de final.

El Azucarero no tuvo un buen primer semestre en el campeonato colombiano, donde finalizó en el penúltimo lugar. En la Copa Libertadores si bien no hicieron un mal papel, terminaron quedando eliminados en el Grupo E que compartieron con Boca Juniors, Corinthians y Always Ready.

Ahora en la Copa Sudamericana, el Deportivo Cali de Rafael Dudamel necesita comenzar a levantar su rendimiento de cara a lo que será el segundo semestre. En el partido de ida ante los peruanos serán locales en el estadio que lleva el mismo nombre del club, y donde intentarán sacar una buena ventaja de cara a la vuelta a jugarse en Arequipa.

Melgar por su parte fue una de las grandes sorpresas de la competición, al dejar en el camino a Racing Club en la fase de grupos. En el fútbol peruano también vienen haciendo las cosas bien, por lo que tan éxito tuvo la consecuencia de que su DT, Néstor Lorenzo, será el entrenador de Colombia tras esta llave de octavos de final. El argentino fue durante años ayudante de José Néstor Pekerman, por lo que conoce de memoria el fútbol cafetero.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Deportivo Cali vs Melgar?

Deportivo Cali vs Melgar juegan este miércoles 29 de junio a las 20:30 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Deportivo Cali vs Melgar?

Deportivo Cali vs Melgar será transmitido en DirecTV Sports, en uno de los siguientes canales según:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Deportivo Cali vs Melgar?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.