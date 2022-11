Dentro de las varias polémicas que ha dejado hasta ahora el Mundial de Qatar 2022, una de las que más atención ha captado es la que protagonizó Estados Unidos e Irán. Ambos equipos, que se ven las caras este martes en el Grupo B, se vieron envueltos en un problema por el diseño de una bandera.

Días atrás, las redes sociales del elenco norteamericano compartió una imagen que dejó la grande en el torneo y que incluso pudo dejarlos sin terminar su participación. Todo por un error importante a la hora de mostrar el emblema de los iraníes.

Mostrando la tabla de posiciones, Estados Unidos agregó todas las banderas de sus rivales en el Grupo B. No obstante con la de Irán desecharon el logo en el centro, que simboliza a Allah (Dios) y que es fundamental para su cultura.

El sitio Tasmin News señaló en ese momento que "al publicar una imagen distorsionada de la bandera de la República Islámica de Irán en su cuenta oficial, el equipo de fútbol de USA incumplió los estatutos de FIFA, por lo que la sanción adecuada es una suspensión de 10 partidos. El equipo de USA debe ser expulsado de la Copa del Mundo 2022".

Toda esta polémica puso picante al partido entre Estados Unidos e Irán este martes, en el cierre de su grupo. Ambos están aún con opciones de clasificar, por lo que se esperaba una verdadera final. Eso sí, el técnico de los norteamericanos decidió terminar con el conflicto antes del choque.

"Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación", señaló Gregg Berhalter en conferencia de prensa.

Ahí, si bien reconoció que no es algo en lo que tengan que ver, ofreció sus disculpas a nombre de Estados Unidos. "No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte".

"No teníamos ni idea de lo que presentó la federación. Los jugadores y el personal no lo sabían. Nuestro pensamiento está en el partido. No quiero sonar distante, pero los jugadores trabajaron muy duro durante los últimos cuatro años", agregó.

En esa misma línea y para finalizar, Gregg Berhalter recalcó que "tenemos 72 horas entre el choque de Inglaterra y el de Irán y estamos muy enfocados en cómo superarles. Por supuesto, nuestros pensamientos están con el pueblo iraní... todo el equipo, todos, pero tenemos puesto el foco en el partido".

Estados Unidos e Irán se juegan su continuidad en el Mundial de Qatar 2022 en un partido que promete. Con Inglaterra casi listo, solo un cupo queda en disputa y será misión de ambos elencos el ir a buscar los tres puntos que le permitan clasificar a octavos de final.

Revisa la polémica publicación de Estados Unidos con la bandera de Irán