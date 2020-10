Ministro de Deportes italiano le responde a Cristiano Ronaldo: "Ser reconocido no autoriza a ser arrogante, irrespetuoso y mentir"

Continúa la guerra entre Cristiano Ronaldo y el Ministro del Deporte de Italia. Todo comenzó cuando el astro portugués dio positivo por coronavirus y tuvo que abandonar la concentración de Portugal, en medio de la UEFA Nations League.

El Bicho entró en su etapa de aislamiento, pero no en su país natal, si no que en Italia. CR7 viajó hasta Turín con todas las comodidades de un avión ambulancia y se ganó las críticas de Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano. "Creo que no respetó el protocolo yendo y viniendo de Portugal, si no hubo autorizaciones especificas de las autoridades sanitarias", señaló hace unos días el secretarío de estado italiano.

Es por esto que este viernes, Cristiano Ronaldo se defendió de las acusaciones en su contra y respondió a través de un directo por Instagram: "No violé ningún protocolo. Se está diciendo que no respete las leyes italianas y las pautas que han fijado las autoridades en la lucha contra el Covid-19. Todo es mentira".

Pese a que ambas partes dieron a conocer su punto de vista, la historia no terminó acá. Spadafora volvió a contraatacar y criticó duramente al Comandante: "El hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. Es más, cuando una persona es muy conocida debería tener la responsabilidad de pensar y ser un ejemplo".

"No quiero seguir hablando de este tema. Confirmo lo que dije ayer (por el jueves) sobre el abandono del hotel por parte de algunos jugadores del Juventus, basándome en comunicaciones del club a la ASL (Hacienda Sanitaria Local) de Turín. Ya no voy a hablar del tema y deseo a todos los positivos que se recuperen pronto", añadió el Ministro.