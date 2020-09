Cristiano Ronaldo y jugar sin público en los estadios: “Es triste. Me gusta cuando me abuchean, porque eso me motiva”

Cristiano Ronaldo está viviendo un gran inicio de temporada, porque jugando por la Selección de Portugal fue figura al marcar un doblete en el triunfo ante Suecia, por la UEFA Nations League, y hacer historia al marcar su gol 100 y 101 por su país.

Sin embargo, tras el partido se refirió a esta nueva modalidad que tiene el fútbol mundial: jugar sin público en los estadios para evitar focos de contagios por el coronavirus.

“Es como ir a un circo sin payasos, o un jardín sin flores. A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo al partido con la idea establecida de que el estadio estará desierto”, mencionó el delantero de Juventus.

El astro portugués fue la gran figura en el triunfo de Portugal sobre Suecia. (FOTO: Getty)

En la misma línea, complementó que “es triste. Me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero la salud es lo primero y tenemos que respetarlo. Pero es triste”.

Finalmente, expresó que “dentro de unos cuantos meses espero que vuelva la gente a los estadios, ya que ellos ponen la alegría al fútbol”.