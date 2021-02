Crespo reconoce opción que tuvo en la Roja y dice que elección por Sao Paulo "fue muy simple"

Este miércoles Hernán Crespo fue presentado como el nuevo técnico de Sao Paulo, dejando atrás la opción truncada de dirigir a la selección chilena.

Sobre los equipos que lo llamaron tras conquistar la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, señaló: "Como jugador y entrenador, cuando las cosas salen bien y tienes resultados, y por la forma en que los obtienes, es normal que surjan opciones en otros equipos o selecciones".

A su vez, afirmó que la opción de Sao Paulo fue la que más lo sedujo: "Digamos que cuando se dio la posibilidad de hablar con la dirigencia de Sao Paulo, fue todo muy fácil y simple y tenía que ver con lo que uno siente, con cómo vibra, con la conexión rápida con las personas".

"Me gustó, me llegó hasta la piel, me dio energía y me encantó. Hubo poco tiempo para decidir, pero los documentos decían que tenía que esperar más... de todos modos, la elección fue muy simple", añadió.

"Temos um técnico que tem uma sinergia com a história do São Paulo, com mentalidade vencedora e que estará bem representada por esse profissional".

Sobre su estilo de juego, indicó: "Voy a respetar el fútbol que me gusta, que me apasiona, ser protagonistas, ir a buscar el arco rival, tener ocasiones de gol y que me pateen poco al arco".

"San Pablo tiene que jugar, tiene que competir, intentar ganar los torneos, siempre jugando de una misma forma", finalizó.