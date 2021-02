¡Pero qué giro! Sebastián Beccacece regresa sorpresivamente a Defensa y Justicia

Sebastián Beccacece estuvo en órbita de diversos equipos y, tras su temporada en Racing Club, donde guapeó en la Copa Libertadores eliminado a Flamengo en el Maracaná, se hizo un nombre no sólo en Argentina, sino que en el mercado regional. No obstante, y pese a que fue ofrecido hasta a la selección chilena teniendo alguna opción de volver a Juan Pinto Durán, pegará una vuelta algo inesperada: Defensa y Justicia lo anunció como su nuevo director técnico.

El Halcón de Varela, tras ganar la Copa Sudamericana con Hernán Crespo, otro candidato de fierro a la Roja que hoy dirige Martín Lasarte, perdió a su técnico y el ex artillero firmó, finalmente, en Sao Paulo. Con esto se lanzaron en la búsqueda de un reemplazante, pero no tenían en carpeta a Beccacece por lo que consideraban ya para otras ligas. De hecho, su secretario de fútbol profesional, Diego Lemme, apuntó que “hoy lo vemos muy lejano a Seba. Uno siempre piensa en la gente que pasó por el club, pero tiene chances de dirigir Chile, lo vemos como que ya subió un peldaño”.

No obstante, el ex asistente de Jorge Sampaoli no firmó en Chile, seguía libre y, finalmente, retorna a Defensa y Justicia según confirmó el propio elenco a través de sus redes sociales.

Sebastián Beccacece es el nuevo entrenador de Defensa y Justicia

A partir de mañana se hará cargo del plantel profesional

¡Bienvenido a tu segunda casa! pic.twitter.com/KmRKAWhW6X — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote��) (@ClubDefensayJus) February 16, 2021

Será el tercer paso de Sebastián Beccacece por Defensa y Justicia, equipo al que llegó en 2016 tras su fracaso en Universidad de Chile dejando grandes sensaciones. Ese proceso se cortó porque lo volvió a llamar Jorge Sampaoli para dirigir a Argentina y tomar, de paso, la Sub 20 de dicho país. Una vez renunciado, retornó al Halcón de Varela para ser subcampeón detrás de Racing Club. Luego se fue a Independiente, pasó por la Academia y vuelve a la que se ha transformado en su casa.