Crece la bomba en Argentina que pone a Lukas Podolski en Boca Juniors: "Sí, hay una posibilidad"

Boca Juniors se ilusiona con tener otro campeón del mundo europeo en su plantel. Primero fue el italiano Daniele de Rossi y ahora asoma el alemán Lukas Podolski.

Lo que parecía un rumor, empieza a tomar forma, luego de las palabras del compañero del zurdo en el Antalyaspor de Turquía, el argentino Gustavo Blanco Leschuk.

El ariete transandino conversó con Olé y contó que tuvo una charla con el germano, quien le reconoció que es cierto el rumor que lo pone en los Oro y Cielo.

"Me acerqué a buscar agua durante el entrenamiento, él estaba ahí, y le pregunté: '¿Es verdad lo que dicen de Boca?' Y me dijo: 'Sí, sí, hay una posibilidad, aunque me queda un año de contrato'", contó el delantero sobre el ex Arsenal.

Pero eso no fue todo, porque Blanco agregó que "luego de que me dijo que era verdad, me empezó a preguntar cómo era la ciudad, cómo era el ambiente, cómo era Boca y por De Rossi, por qué no había jugado, si era por lesión o decisión futbolística", agregó.

Lukas Podolski puede ser el nuevo golpe al mercado de Boca Juniors, quien busca un delantero para sorprender en el regreso al fútbol.