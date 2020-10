Coquimbo Unido vs Estudiantes de Mérida | Fecha, hora, canal para ver en vivo el duelo por la segunda fase de la Copa Sudamericana

Se acerca una nueva jornada de futbol internacional para los equipos chilenos, este jueves 29 de octubre es el turno de Coquimbo Unido por Copa Sudamericana, los piratas recibirán de local a Estudiantes de Mérida, elenco venezolano que quedó tercero en el grupo F de la Copa Libertadores tras Nacional y Racing de Argentina, asegurando un cupo en el segundo torneo de mayor relevancia en el continente a nivel de clubes.



El local Coquimbo, viene de una dura derrota frente a Universidad de Concepción por la 16° fecha del Campeonato Nacional, el elenco de los piratas ha tenido una temporada irregular a lo largo del año, ubicándose en la 14° posición del campeonato Nacional con apenas 18 puntos, sin embargo, el conjunto de la cuarta región antes de ese encuentro se encontraba con una racha de cuatro partidos sin perder. Los aurinegros que están en su primera participación en Copa Sudamericana y lograron clasificar a la segunda fase tras vencer a Aragua por un global de 3 a 1.



Por parte del elenco venezolano, no han estado exento de polémicas, hace un tiempo tuvieron un brote de coronavirus dentro del plantel que llegó a afectar a 20 jugadores, lo que les ha traído problemas hasta el día de hoy, el DT del conjunto estudiantil incluso llegó a decir que no vendrán a jugar al país, debido a que el gobierno chileno no autorizó el ingreso del equipo, por haber dado positivo, mientras tanto, el estratega se defiende diciendo que lleva 30 días dando positivos a diferentes test pero que según protocolos CONMEBOL ya no contagia.





