Coquimbo Unido sale con todo por la primera llave de Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia en Paraguay

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Coquimbo Unido salta a la cancha ante Defensa y Justicia en la esperada semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2020, y que tendrá un escenario atìpico para el primer partido: el estadio Manuel Ferreira de Asunción, Paraguay.

Coquimbo Unido saltará -por fin- a la cancha en Asunción, Paraguay, para enfrentar la primera llave de semifinal de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia. Y lo hará tras superar el polémico cambio de sede (Coquimbo a Santiago) y los tres contagios de la delegación argentina en tierra chilena, que motivó a la Conmebol trasladar el encuentro a suelo guaraní. Un escenario atípico, pero que los piratas ya afrontan.

El plantel de Coquimbo Unido ya se encuentra en la capital paraguaya para un encuentro histórico y que los puede dejar a las puertas de su primera final internacional de la historia del club. Defensa y Justicia, viene de caer por 3-0 frente a Rosario Central por la Copa Diego Maradona el sábado 2 de enero, ubicándose cuarto en el grupo A de la zona de Complementación, y a tres puntos del líder, precisamente el cuadro canalla, que tienen un partido más.

Coquimbo Unido vs Defensa y Justicia: ¿Quién es el favorito para ganar en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana?

