Yeferson Soteldo y Benjamín Kuscevic disputan la gloria de Copa Libertadores: Revisa la formación de Santos y Palmeiras

Desde las 17:00 horas los ojos de Sudamérica estarán puestos en Río de Janeiro, porque el Estadio Maracaná será el epicentro de la gran final de Copa Libertadores: Palmeiras de Benjamín Kuscevic vs Santos de Yeferson Soteldo, disputarán la gloria eterna.

En ese sentido, Abel Ferreira, técnico del Verdao, parece tener claro el once estelar para afrontar este compromiso, pues según la prensa brasileña saldrían los mismos once que enfrentaron en semifinales a River Plate. La mala noticia para los hinchas chilenos, que el ex Universidad Católica irá a la banca de suplentes.

De esta manera, el más seguro once de Palmeiras parte con: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Souza, Matías Viña; Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino; Ronielson da Silva, Gustavo Scarpa y Luiz Adriano.

Por su parte, Cuca, entrenador del Peixe, también cuenta con dotación completa y tiene prácticamente definida la formación estelar para este sábado: Yeferson Soteldo titular indiscutido y Sandry, que viene jugando a un gran nivel las últimas semanas, es la única duda.

Los dos futbolistas tienen pasos por el fútbol chileno: el primero es ex Cruzado, mientras que el venezolano jugó en U. de Chile y Huachipato.

Por consiguiente, el más probable once para esta tarde inicia con: John Victor Maciel; Pará, Lucas Verissimo, Luan Peres, Felipe Jonata: Alison, Diego Pituca; Yeferson Soteldo, Lucas Braga, Marinho y Kaio Jorge.

Recordemos que esta gran final de Copa Libertadores inicia a las 17:00 horas y que la podrás seguir la previa, el compromiso y el post-partido junto a todo el equipo de RedGol.