Desde que Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United para firmar por el Al Nassr de Arabia Saudita que varias polémicas han salido con respecto a ese tema, y la más reciente fue protagonizada justamente por uno de sus nuevos compañeros. Se trata de Luiz Gustavo, quien fue consultado por la parte negativa de tenerlo en el plantel.

El mediocampista brasileño se refirió al astro portugués, que acaba de cumplir 38 años el 5 de febrero, y sorprendió con unas declaraciones en las que confesó que él les hace más difíciles las cosas. Sí, leyó bien. Pero bueno, con la tremenda polémica que generó tuvo que salir rápidamente a arreglar el problema que generó.

"Nos dificulta los partidos"

Así las cosas, el volante oriundo de Sao Paulo que comparte camarín con CR7 conversó con el medio RT Arabic y le preguntaron en qué les perjudica tenerlo en cada partido. "La presencia de Ronaldo nos dificulta los partidos", disparó. Una frase que tardó la nada misma en dar la vuelta al mundo y que, por ende, tuvo que salir a aclarar.

Después del impacto que provocaron sus dichos, el ex Bayern Múnich y Olympique de Marsella explicó que estos no fueron con la intención que la mayoría le dio en las redes sociales. Así, apuntó que no lo mencionó como algo negativo, sino que todo lo contrario, porque el luso causa una mayor motivación a los rivales.

"Todos los equipos buscan participar contra él de la mejor manera posible, y él motiva a todos (los rivales) a dar lo mejor de sí", detalló.

Sobre el aspecto bueno de ser compañero del goleador histórico del Real Madrid, Luiz Gustavo apuntó que "su presencia en el equipo le da una gran ventaja al grupo porque aprendemos de él todos los días, dadas las grandes capacidades que posee tanto técnicas como físicas. Fue creado para los desafíos y siempre los supera".

Cabe destacar que Al Nassr marcha en el primer ligar de la tabla de posiciones de la liga saudí con 34 puntos, misma cantidad de unidades que Al Shabab, pero tienen un partido menos jugado. Eso sí, hace poco recibieron un gran golpe como fue perder las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ittihad por 3-1.