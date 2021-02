Escalofríante confesión de la cocinera de Diego Maradona: "Me pidieron a mi que le hiciera respiración boca a boca y dije que no podía"

El programa Los Escandalones de América TV conversó en exclusiva con Romina Milagros Rodríguez, la cocinera de Diego Armando Maradona, quien dio detalles de los últimos instantes del 10 con vida.

Monona como la bautizó el Diego dejó impresionados a todos con una confesión increíble sobre la reanimación que intentaron sobre el astro argentino.

“Estaba la enfermera y el de seguridad haciéndole RCP. Es mentira que la psiquiatra se lo hacía porque no sabía cómo se hacía. Y después me decían a mí que le haga respiración", comienza su relato.

Agregando que "'yo no’, dije. A mí me daba impresión, no podía. Me decían: ‘Dale, ‘Monona’, hacelo, cuando yo te digo, 1.2.3′. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días”.

La mujer de confianza de Maradona afirmó además que al 10 le faltaba su madre. "A él más que todo le faltaba una mamá. Extrañaba mucho a su madre", detalló.

Para el final, dio su diagnóstico sobre el último momento del Pelusa. "Para mí él dijo basta de todo. Si decimos como era él, hacía milagros, podría estar vivo. Para mí que estaba cansado", cerró.