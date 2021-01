Ex futbolista argentino acusa: "A Maradona lo secuestraron, le bloqueaban los teléfonos y lo tenían dormido"

Claudio Omar García, conocido como el Turco, es un ex delantero argentino que triunfó en Racing Club y en Huracán en la década de 1990. En ese tiempo forjó una amistad con Diego Maradona y estuvo cerca de él hasta antes de su muerte.

El Turco dice que tuvo problemas para comunicarse con él en sus últimos días de vida y sostiene que estaba siendo manipulado por su entorno.

"Era difícil comunicarse con él. He tenido hasta siete teléfonos de Diego y siempre se lo cambiaban. Yo creo que Diego estuvo secuestrado", señaló en La Nación de Argentina.

Luego, detalla una situación que vivió al intentar contactarse con el Diego: "Le mandé un mensaje, después de un rato me contestaron con unas palabras que no eran de él. Me di cuenta y le pedí un audio, y siete horas más tarde me lo mandaron. Imagino que le pidieron que me lo mandara cuando lo despertaron y estaba normal".

Diego Maradona y el Turco García en los 90s (Foto:Instagram)

"Creo que a Diego le sacaron de al lado a la gente del fútbol desde que se fue (Guillermo) Coppola. Y ahí empezó a decaer. Yo creo que él no sabía que le bloqueaban los teléfonos y se lo cambiaban”, añadió.

García fue aún más allá: "Quiero que se sepa la verdad porque su muerte era evitable. Los autores de ese secuestro se van a saber, no estuvieron en el velorio y que no digan que Claudia no los dejaba entrar. A Maradona lo tenían todo el tiempo dormido. Algo raro hay y a la larga se va a saber”.

Finalmente, recordó cuando estuvo en el velorio: "Dalma me dijo que pensaba que se levantaba la tapa del cajón y Diego salía caminando, porque nos tenía acostumbrados a eso".