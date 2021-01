Mujer de 37 años asegura ser la primera hija de Maradona y dice tener prueba de ADN que lo acredita

Diego Armando Maradona falleció el pasado 25 de noviembre tras un edema pulmonar agudo que le quitó la vida a los 60 años, y hoy, a poco más de dos meses de su deceso, su nombre nuevamente está en la palestra por acusaciones de paternidad.

Una mujer identificada como Damaris Alejandra Maradona en vió una carta a la prensa argentina asegurando ser una de las hijas del fallecido Diez.

“Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que nadie más me conozca. Cometí un error al crear una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero una herencia material de mi padre. Llevar tu sangre, tu apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es el legado más preciado que puedes tener", escribió la supuesta hija del Diego.

La mujer de 37 asegura que es "pobre y humilde" y que no está en búsqueda de fama o dinero, sino que sus intenciones apuntan a que el mundo pueda conocer "la verdad".

“Solo quería que se supiera la verdad sobre mí. Soy una hija reconocida por Diego Armando Maradona. Amo a mi papá y toda mi vida lo amaré. Ahora déjenme sola. No intenten buscarme porque nunca me encontrarán", escribió en la misiva.

Junto con la carta enviada a los periodistas argentinos, Damaris adjuntó una serie de documentos de identidad y además una supuesta fotografía de ella en versión bebé junto a su presunto padre, Diego Maradona.

Estos documentos probarían que Damaris efectivamente es hija del Diez.

Además, la mujer asegura tener pruebas de ADN que certificarían sus palabras, por lo que podría pasar a ser la sexta hija reconocida del crack trasandino, además de las ya conocidas Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando.