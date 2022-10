Claudio Bravo fue noticia este martes con varias declaraciones a The Player’s Tribune en una extensa nota dedicada al arquero chileno de los registros del Real Betis de La Liga. Uno de los tópicos abordados por el meta en el espacio denominado “12 cosas que no sabes de mí”, fue la pelea con Marc-André ter Stegen por la portería del Barcelona.

Bravo llegó al Barcelona la temporada 2014-15, donde permaneció hasta el curso 2016-17. Ter Stegen llegó el mismo año que el chileno, pero permanece hasta ahora en el pórtico azulgrana. Y protagonizaron una dura pelea por la titularidad mientras se repartían las competencias.

“Jamás tuve un problema con Ter Stegen. Él jugaba en las copas y yo en la Liga. La prensa hizo un gran tema de eso y algunos decían que éramos enemigos, que teníamos mala convivencia, pero eso no era verdad, para nada", dijo Bravo a The Player’s Tribune.

Bravo agregó que “habíamos hablado de eso con el entrenador y yo entendí que ellos querían invertir en el portero joven. Jamás golpeé la puerta para preguntar por qué no me ponían. Simplemente me preparaba al máximo y me enfrentaba a las circunstancias que se presentaran. Y estuve muy orgulloso de jugar y ganar La Liga, que es la base para un club como el Barça”.

Claudio Bravo sentenció que “creo que Marc y yo hicimos que cada uno levantara el nivel del otro. Si yo no juego, mi trabajo es apoyar al que lo hace, porque un equipo es más que once jugadores. Al final ganamos el triplete juntos. Eso para mí nos hizo ganadores a ambos”.

El archivo de Ter Stegen

Cabe recordar que el arquero alemán del Barcelona se ha referido en varias ocasiones a su coincidencia con Bravo en el Barcelona. En 2018 manifestó que “la competencia con Claudio no fue nada fácil. No voy a negar que hubo momentos en los que estuve pensando en cambiar, en buscar soluciones”.

Añadió que “es algo que no se puede olvidar. Para una persona que quiere jugar todo, como yo, era una situación muy complicada. Quieres estar en el campo, demostrar que eres capaz de hacer”.

En 2019 también sostuvo que “básicamente, Claudio y yo logramos lidiar bien con la situación. Es un gran portero que se ganó el sitio en ese entonces. El entrenador no tuvo que cambiar porque tenía un portero en La Liga que mostró buenas actuaciones. (…) Y entonces empiezas a reflexionar, porque jugar al fútbol es lo más importante. Eso no era lo que quería en ese instante y en 2016 llegó la situación en la que tuve que pensar en dejar el Barça”.