La ausencia de Claudio Bravo en el inicio del proceso de Eduardo Berizzo no dejó de llamar la atención. El histórico portero de la selección chilena no ha formado parte de las nóminas del Toto, aunque el DT asegura que las puertas de la Roja no están cerradas para él.

"Una circunstancia administrativa le impidió empezar la liga y tener partidos. A medida que lo logre y su rendimiento sea el que habitualmente es, claro que está abierta la opción de ser convocado", dijo Berizzo durante la pasada gira nacional, en la que Chile sumó una derrota ante Marruecos y un empate ante Qatar.

Una decisión que Nelson Tapia no comparte. En conversación con El Deportivo, el exarquero y ahora DT declaró que Bravo no puede estar fuera de las convocatorias nacionales y afirmó que él debe defender el arco chileno en el inicio de las Eliminatarios para el Mundial 2026.

"Los técnicos vamos encontrando nuestras propias razones, a quien llamar o considerar. Pero uno como entrenador lo primero que tiene que mirar son los rendimientos. En ese sentido, Claudio Bravo no puede quedar afuera de una convocatoria", comentó.

"Después, la decisión es de Berizzo. Me parece que Claudio está muy tranquilo, es un hombre muy maduro, un ejemplo para todos. Para mí, los rendimientos son los que mandan, no importa si tienes 17 ó 39 años", continuó.

"En nuestra selección tienen que estar los mejores. Yo, como técnico, parto con Claudio Bravo. El tiene que ser el arquero de Chile en el inicio de las próximas eliminatorias, por rendimiento, por lo que transmite, porque el equipo necesita líderes y Claudio, en ese sentido, es maravilloso", cerró.

Nelson Tapia busca club

Hace unos días, el ahora técnico compartió un singular mensaje a través de Twitter. "¿Quieres ser campeón? Llámame, estoy en Quito", escribió. La publicación que hizo "medio en broma, medio en serio" trajo repercusión que Tapia espera pase a ser una realidad.

"Inmediatamente comenzaron a llamarme. Cuando yo estuve en Chile quería dirigir. Me parece que mandé correos a los 32 clubes de Chile que había en ese tiempo entre primera y segunda. Hablé con todos los gerentes deportivos y busqué todas las alternativas para poder trabajar", afirmó.

"Como no tengo representante, no me manejo con nadie, tiré ese tuit. Pero es medio en broma, medio en serio y vi las reacciones. Eso es sólo para que vean el trabajo que estoy haciendo. A veces la gente no lo nota. Pero tuvo repercusión y ya veremos qué sucederá", sentenció.