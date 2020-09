Claudio Bravo: "Seguir en la selección chilena depende de lo bien que haga las cosas acá"

Claudio Bravo ya es uno más del Real Betis de Manuel Pellegrini, pero faltaba la ceremonia de presentación con la correspondiente junto a los otros refuerzos, el lateral Martín Montoya y el defensor central Víctor Ruíz.

Y al arquero nacional le consultaron “si busca a estar al primer nivel en el Real Betis para seguir vigente en la selección chilena”. Claudio Bravo contesta.

“No lo miro desde ese punto de vista, jamás lo he mirado así. Uno tiene el nivel porque se prepara y trabaja de una manera. Si yo no me mantengo ni hago las cosas de buena manera, en el club que esté, el rendimiento va a decaer”, sostuvo Bravo.

Agregó: “que yo esté en la selección o no depende de lo bien que haga las cosas acá. Si no trabajo para ello y no me mentalizo no voy a estar y lo tengo presente desde el día uno que estoy en la selección”.

Claudio Bravo arribó al Betis para defender la quinta camiseta de su carrera tras su paso por el Manchester City de Josep Guardiola, donde debió ceder la titularidad a Ederson Moraes y contentarse con jugar apenas las copas inglesas.

Betis se prepara para el debut en la nueva temporada de La Liga contra el Deportivo Alavés el próximo 14 de septiembre, con Claudio Bravo o Joel Robles como arquero titular de los sevillanos.