Cristián Caamaño emplaza a Vidal por cuestionar los códigos de Claudio Bravo: “Arturo no tiene la consciencia tranquila”

La entrevista de Arturo Vidal con un youtubers mexicano trajo varias secuelas en las últimas horas, ya que al hablar sobre el quiebre y su actual relación con Claudio Bravo aseguró que “nunca más seremos amigos” por no respetar los “códigos de camarín”.

En ese sentido, en Deportes en Agricultura analizaron esas palabras y Cristián Caamaño emplazó al volante de Barcelona asegurando que esos “códigos de camarín” tampoco han sido respetados por él.

“En un momento eran muy hermanos (Bravo y Vidal), pero aquel episodio no generado por Bravo, pero sí por su entorno lo terminan alejando del arco de la selección. Me llama la atención cuando Arturo dice que tiene códigos en el fútbol: los códigos también deben ser respetar a los compañeros, asistir a las concentraciones en tiempo y forma, y esos códigos muchas veces se le olvida a Vidal respetarlos”, mencionó el periodista.

“Cuando se le piden códigos a otros lo mejor siempre es tener la consciencia tranquila y yo, en este caso, no estoy para nada de acuerdo con Vidal. Yo creo que Arturo no tiene la consciencia tranquila, con respecto a su comportamiento en la selección chilena, y no puede venir a decirle a nadie: ‘tú debes comportarte como yo digo para que seas mi amigo’. Creo que esa amistad era muy interesada, que estaba muy pegoteada con los triunfos”, agregó.

“Cuando sale Bravo a respaldarlo por el carrete en el casino Monticello, antes del partido de Chile y Paraguay ¿qué es ese código? ¿Cuál es ese código? Cubrir al compañero aunque sea la peor mentira del mundo. A mí me llama mucho la atención eso”, sentenció Caamaño.