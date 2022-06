El eterno Claudio Borghi puede tocar la Copa del Mundo y lo hace cada vez que puede. Es el privilegio que le dejó la consagración planetaria de Argentina en el Mundial de México 1986 y que se ha convertido en obsesión para las siguientes generaciones de la Albiceleste, en particular la actual, liderada por Lionel Messi.

En diálogo con RedGol, el ex jugador del AC Milan, River Plate, Flamengo e Independiente analiza el presente de la selección de su país, pero antes se excusa y modera las expectativas. "Uno no tiene la bola de cristal... ¿jugar la final? Es mucho pensando en que falta tiempo", expresa el Bichi.

La expectativa de los argentinos después de la victoria sobre Italia es mantener el rendimiento hasta noviembre y diciembre, cuando se dispute el Mundial de Qatar 2022, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, y con Argentina integrada al Grupo C, junto con Arabia Saudita, México y Polonia.

"Argentina está teniendo un buen momento ahora y sería ideal que el Mundial empezara ya. Pero este Mundial en diciembre, por esta situación climática, también les dará posibilidades a los jugadores que vuelvan a sus clubes. No van a estar tan cargados de partidos como cuando hay arrastre de un año", advierte Borghi.

De la misma manera, el ex técnico de la selección chilena y Colo Colo cree que se puede mantener el nivel. "Serán seis meses o menos, entonces también van a estar en un buen momento. No creo que en dos meses un equipo que juega bien empiece a jugar mal", subraya el formado en Argentinos Juniors.

Por lo mismo, aclara la importancia de comenzar con el pie derecho de cara a los objetivos. "Los Mundiales son muy especiales y todo se determina en el primer partido. Cómo funcionas, si ganas, pierdes o empatas... y ahí te va dando posibilidades de saber hasta dónde puedes llegar. Pero es muy aventurado decir hoy quién puede ser campeón del mundo", completa.

Bichi Borghi y una lágrima por Perú

Aunque fue compañero de generación en Argentina, Claudio Borghi no se declara "amigo" de Ricardo Gareca, actual seleccionador de un Perú trágicamente eliminado en el repechaje mundialista ante Australia. "Soy cercano, pero más que pena por el Flaco, es por el Perú completo, porque yo he crecido viendo mucho fútbol peruano", explica el Bichi.

Según el entrenador, la Blanquirroja tiene una "de las mejores selecciones que he visto en mi vida". Pero ahora el cuento fue distinto. "Ante Australia no hizo un partido interesante, porque parece que los dos tenían más miedo a perder que ganas de ganar. Y los penales, como decimos siempre, son una lotería. Y erró penales que le costaron la clasificación, teniendo la ventaja y no la pudo manejar", reflexiona.

De todas formas, Borghi asume que "lo que ha hecho Gareca en cuanto a la ida al Mundial en 2018 y a tener posibilidades de clasificar a 2022, sin un gran equipo como solía tener Perú en los 70 y 80, es sinónimo de dar una buena batalla".

Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador serán los cuatro representantes de Sudamérica en el Mundial de Qatar 2022.