Claudio Borghi la decisión de Juan Román Riquelme: “Tenía la esperanza de que fuese DT”

Claudio Borghi es un referente para todos en Argentina y, pese a eso, el actual comentarista deportivo decidió hacer su carrera en Chile, donde es muy querido por los hinchas de Colo Colo.

El Bichi ha dirigido a los mejores jugadores del continente y uno de ellos es Juan Román Riquelme. En conversación con Boca de Selección, el ex entrenador de la Roja se mostró decepcionado por la decisión del 10.

"Tenía la esperanza de que Riquelme fuera entrenador, que esté ligado al fútbol desde otro ámbito", expresó Borghi. Recordamos que el ídolo Xeneize hoy es dirigente del club.

Además agregó que "este camino que tendrá no lo veo mal. Me alegra muchísimo que se le están dando los resultados".

Para finalizar, el Bichi habló de su pasado en Boca Juniors. "Mi etapa en Boca fue dura y de aprendizaje, pero uno la valora. Fue una experiencia extraordinaria. El hincha de Boca, si bien es popular, no es irrespetuoso; jamás me ha puteado. No es un laburo más, es especial”, expresó.