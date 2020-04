Juan Carlos Orellana: "Para DT de Colo Colo el perfil lo cumple Claudio Borghi, además la gente lo adora"

Juan Carlos Orellana conversó con ADN donde fue consultado por la búsqueda estéril de Colo Colo a la hora de decidirse por un entrenador que reemplace a Mario Salas.

"Pienso que se han complicado demasiado en la elección del nuevo técnico siendo que la solución es más simple y está mucho más a la mano de lo que creen. Es fundamental que sea alguien que conozca el club, su historia, que haya jugado, salido campeón, que sepa lo que representa esta institución y ese perfil lo cumple a cabalidad Claudio Borghi. Además, la gente lo adora", aseguró el Zurdo de Barrancas.

El otrora también jugador de la selección chilena, se refirió a la ausencia de expertos con el balón detenido, a diferencia de su época donde él mismo destacó por este talento.

"Me pasa algo particular con eso porque creo que tendría que ser al revés. Es decir, debiésemos tener más especialistas que antes ya que hoy la pelota es más liviana que en mis tiempos. Me parece que es solo falta de trabajo. No es más que quedarse después de los entrenamientos pegándole al balón y ensayando el tiro una y otra vez. Con los balones actuales cualquiera puede llegar a ser un buen pateador", cerró.