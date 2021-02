Christian Bravo no sigue en el Manya y se despide de todos: "Gracias totales Peñarol, mi intención era seguir"

El futbolista chileno Christian Bravo finalizó su periplo en Peñarol y dedicó emotivas palabras de despedidas para el club y todos los trabajadores que hacen funcionar la institución carbonera del fútbol uruguayo. El jugador nacional de 27 años no llegó a acuerdo para renovar su contrato y deberá buscar club.

“Gracias totales Peñarol, desde utileros, cuerpo médico, trabajadores del club, hinchas, me llevo mucho dentro del corazón. Siempre fue mi intención seguir, pero no estuvo en mis manos la continuidad y tampoco en la del club ya que por la pandemia no se pudo”, sostuvo el Plancha a través de su cuenta de Instagram.

“Fue un honor vestir la más grande de Uruguay, vamos arriba el carbonero. Adiós club del pueblo”, sentenció el extremo derecho que también se ha desempeñado como mediapunta.

Bravo arribó al Manya a principios de 2020 proveniente desde el Montevideo Wanderers en calidad de figura. Lamentablemente nunca pudo adaptarse a su nuevo equipo y en medio de la pandemia fue más difícil ganarse un puesto en Peñarol. Deja los carboneros con 458 sumados en 10 partidos.

Christian Bravo debutó el 2010 en Universidad de Chile. Posteriormente emigró al Granada siendo considerado casi por completo por el equipo B de los españoles. A mediados de 2015 regresó a Chile como flamante refuerzo de Universidad Católica consiguiendo dos títulos de Primera División y la Supercopa 2016. Además defendió las camisetas de Unión Española y San Luis.