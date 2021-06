Florentino Pérez a Meunier: "¿Lesionas a Hazard y me dices encantado de conocerte?"

Thomas Meunier, defensa del Borussia Dortmund, recordó un episodio que vivió en 2019 con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El lateral belga jugaba en el PSG cuando lesionó a su compatriota Eden Hazard en un duelo frente al Real Madrid en Champions League.

Una vez finalizado ese partido se encontró con el dirigente, quien no lo trató de la mejor forma, pese a la cordialidad del belga.

"Después del partido estoy en el pasillo y llega Florentino, le estrecho la mano, le digo 'encantado', y me responde: '¿Encantado? ¿Te das cuenta que has lesionado a Hazard y me dices encantado?'", relató Meunier en RTBF Sport.

Meunier dice que le sorprendió la reacción de Florentino, quien le repitió: "Sí, sí, lo has lesionado tú".

En la misma entrevista el lateral explicó: "Es una acción del fútbol, un duelo como cualquier otro. Fue un duelo en el que yo meto la pierna, él también su tobillo y queda bloqueado".

Actualmente, Meunier y Hazard son parte de la selección de Bélgica que se prepara para la Eurocopa.