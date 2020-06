Celebra el Tottenham: Harry Kane supera su lesión y está listo para volver a la Premier League

Esta semana regresa la Premier League tras casi tres meses. El torneo inglés vive su recta final, con un calendario que trae partidazos para los fanáticos del fútbol. Uno de ellos es el encuentro de este viernes entre Tottenham y Manchester United, donde los locales contarán con una de sus máximas figuras.

En la conferencia de prensa previa al partido, José Mourinho reveló que Harry Kane superó todos sus problemas físicos y está listo para volver a las canchas. El delantero fue operado en enero por una lesión en los isquiotibiales, lo que lo dejó fuera por seis meses.

Según el DT de los Spurs, el atacante "está trabajando muy bien". Pero eso no fue todo, ya que el portugués aseguró incluso que estará desde el arranque contra los Diablos Rojos. "Puedo decirles sin problemas que va a ser titular", lanzó.

Eso sí, Mourinho advirtió que no sabe con lo que se encontrará una vez salte a la cancha. "¿Tendrá 90, 80, 70 o 60 minutos? No lo sé, eso nos lo dirá el partido. ¿Está en su mejor estado de forma? No lo sé. Ha estado seis meses sin jugar un partido de fútbol".

Tottenham, que marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 41 puntos, enfrentará este viernes al Manchester United. El duelo está programado para las 15:15 y será vital en su lucha para alcanzar puestos de clasificación a torneos internacionales.