Carlos Vela revela el día en que no pudo cumplir su sueño y fichar por Barcelona

El año pasado FC Barcelona buscó un delantero de urgencia y terminó contratando a Kevin Prince Boateng, quien finalmente jugó muy poco en los catalanes.

Ese fichaje pudo haber sido el mexicano Carlos Vela, quien reveló a la revista GQ que Los Ángeles FC no lo dejó partir a España.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: 'Ah, quiero dos años y si no, no voy'. Dijeron cuatro meses y voy cuatro", señaló el zurdo.

"No me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí", agregó el mexicano.

Vela tenía experiencia en la Liga, debido a sus buenas temporadas con Real Sociedad, pero finalmente tuvo que seguir jugando en la MLS.