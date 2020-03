Carlos Tévez: "Sabía que tenía que besar a Diego Maradona, así me daba suerte"

Carlos Tévez fue la gran estrella del título de Boca Juniors. El apache anotó el único gol del partido ante Gimnasia y llevó a los xeneizes a sumar una nueva estrella a su historia.

Pero antes de comenzar el partido, el delantero tuvó un intenso momento con Diego Maradona, al que recibió con un tremendo beso. "Sabía que tenía que besar a Diego, así me daba suerte. Diego es uno de los tocados y a veces hay que buscar la suerte", lanzó en Fox Sports.

Sobre lo ocurrido, Tévez señaló que "esto es algo que no se puede explicar. No caigo. Es una de las emociones más grandes que tuve en el fútbol. No sé cuántos títulos tengo, pero este es como el primero. Es lo que me mantiene en el fútbol".

"Volví a tener hambre de gloria, volví a sentir que tenía que volver a mi barrio, bajarme de un montón de cosas y pelear como el pibe que recién arrancaba (...) Fueron tres años de lucha contra mi cabeza y un montón de cosas. Siempre me mantuve trabajando, tratando de salir de ese pozo que se me hizo eterno. Volver a mis raíces y a sentir esas cosas que sentía cuando empezaba a jugar era lo que tenía que encontrar y por suerte lo hice", agregó.

El apache aplaudió la actitud del plantel, que no bajó los brazos nunca con tal de lograr el título. "Lo luchamos, peleamos hasta el final y creo que fuimos un digno rival. Este grupo supo jugar mucho con la presión y es lo que más rescato de este Boca campeón".

Finalmente, agradeció a Juan Román Riquelme por su aporte desde que llegó al club. "Román es muy importante. Fue muy claro en la primera charla y la verdad que él me ayudó mucho a encontrar a ese Carlitos y hoy está la recompensa. Estamos peleando para que Boca siga siendo grande".