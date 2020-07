Carlos Lampe predica con el ejemplo y anuncia que donará plasma: “Es un deber como ciudadano que tuvo covid-19”

El ex portero de Huachipato Carlos Lampe, quien superó el coronavirus hace unos días atrás, anunció a través de redes sociales que donará plasma para ayudar a otras personas que están contagiadas de este virus.

El portero boliviano defendió los colores de Huachipato entre el 2016 al 2018. (FOTO: Agencia Uno)

“Voy camino a hacer lo que a partir de hoy es un deber como ciudadano que tuvo covid-19 (ir a donar plasma) deseando y rogando que sirva de mucho para salvar esa vida”, fueron las palabras publicadas a través de su cuenta de Twitter.

El arquero boliviano, que actualmente defiende los colores de Always Ready de El Alto en La Paz, dijo que esta donación es “para ayudar a otros bolivianos que lo necesitan, yo no usé ese tratamiento, pero se han visto sus efectos positivos, así que no dudaré en ayudar”.

Cabe mencionar que esta donación de plasma no significa una cura o una medida de prevención para las personas que tienen o aún no tiene el coronavirus. Esto solo sirve para que los anticuerpos, que están en el plasma de personas que se recuperaron, puedan combatir el virus de manera más efectiva.

