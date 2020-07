Carlos Lampe confiesa que estuvo cerca de fichar en Colo Colo: "No llegué porque había una deuda con Huachipato"

Carlos Lampe llegó en 2016 al fútbol chileno, específicamente a Huachipato, proveniente de Sport Boys de Bolivia. El altiplánico estuvo dos años en el balompié nacional, ganándose un nombre entre los grandes porteros del torneo.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser cedido a Boca Juniors, club en el que no disputó ningún minuto, pero donde vivió en carne propia la derrota ante River Plate en la final de la Copa Libertadores de 2018, en Madrid.

Sin embargo, antes de partir al Xeneize, el boliviano estuvo cerca de fichar en un grande del fútbol chileno: Colo Colo. En conversación con CDF, Lampe reveló las razones de su frustrado traspaso al Cacique.

"Había una deuda de Colo Colo con Huachipato, por Brayan Véjar y Andres Vilches. Creo en lo que me comentaron, me dijeron que ofrecieron varios pagos, pero Huachipato no accedió a eso, porque le debía Colo Colo por otros jugadores", confesó el golero.

Ante esto, tras su breve paso por Boca, Lampe regresó al fútbol de su país. Primero pasó por San José de Oruro y actualmente defiende al Always Ready.