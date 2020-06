Carlos Lampe y su esposa tienen covid-19: "Hoy es cumpleaños de nuestra hija y no podemos abrazarla"

Carlos Lampe será recordado por su actuación en el empate de Bolivia ante Chile en el estadio Monumental. El ex portero de Huachipato fue el encargado de dejar su arco en cero.

Hoy el guardameta boliviano no la pasa nada bien y a través de sus redes sociales informó que él y su esposa tienen covid-19.

"Esta batalla contra el covid-19 la estamos ganando juntos con mucha fe en Dios, muchas gracias a todas las personas por todo el apoyo y por sus oracionestanto mi esposa como yo nos encontramos bien, estables y recuperandonos favorablemente", escribió.

Carlos Lampe con la camiseta de Bolivia

Pero el calvario del ex portero Acerero no queda solo en eso y también lamentó que justo hoy es el cumpleaños de su hija, por lo que no puede abrazarla ni acercarse.

"Una de las cosas mas difíciles es que hoy es cumpleaños de nuestra hija María Emilia y no podemos besarla y abrazarla... será un cumpleaños diferente pero faltan pocos días y sabemos que con mucha fé venceremos este virus", sentenció.

Esta batalla contra el covid-19 la estamos ganando juntos con mucha fe en Dios, muchas gracias a todas las personas por todo el apoyo y por sus oraciones����tanto mi esposa como yo nos encontramos bien, estables y recuperandonos favorablemente. pic.twitter.com/J7lLeiHtUT — Carlos Emilio Lampe (@CarlosLampe1) June 24, 2020