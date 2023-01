Real Madrid tuvo que sufrir, pero logró una notable remontada ante Villarreal por los octavos de final de la Copa del Rey y tras arrancar perdiendo 2-0 finalizó con un 3-2 a su favor para meterse en cuartos. Eso sí, más allá del gran resultado hubo una polémica que se robó las miradas y que fue protagonizada por Carlo Ancelotti y Rodrygo.

Se jugaba el minuto 56 de partido cuando el entrenador italiano tomó la decisión de darle un remezón a su equipo, que perdía con goles de Étienne Capoue (4') y Samuel Chukwueze (42'), y sacó a Toni Kroos para ingresar a Dani Ceballos y también salió el delantero brasileño por Marco Asensio. Inmediatamente después, en el 57', Vinícius Júnior anotó y comenzó la remontada. Sin embargo, al formado en el Santos de Brasil no le gustó para nada la acción.

"A mí me saludas"

El ariete de 22 años oriundo de Sao Paulo quedó muy molesto tras ser sacrificado para iniciar el agónico triunfo, que se concretó con gol de Eder Militao al 69' y un agónico tanto de Ceballos al 86', y caminó hacia el banquillo de suplentes sin siquiera mirar a su DT. Y Carletto no se quedó callado.

Las cámaras de televisión se percataron de la controversia que sucedía al costado de la cancha del Estadio de la Cerámica y enfocaron a los protagonistas. Ahí, se vio como Ancelotti recriminó a Rodrygo por su actitud y fiel a su estilo le levantó la ceja y le dijo: "tú a mí me saludas". Pero eso no fue todo.

Obviamente en la conferencia de prensa post partido le consultaron al entrenador de 63 años sobre la situación, y además de explicar las razones para reemplazarlo también reveló lo que habló con Rodrygo tras sacarlo del terreno de juego en una jugada maestra.

"Rodrygo el cambio es porque estaba algo cargado y he preferido no arriesgar. No ha saludado porque creo que se ha olvidado, no creo que sea por nada. Le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido", fue lo que explicó el estratega oriundo de Reggiolo para cerrar el tema.