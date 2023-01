Ancelotti descarta debacle del Real Madrid: "No es el fin de un ciclo, es el inicio de un ciclo"

El Real Madrid cayó en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona y ya hay quienes hablan del fin de una era del equipo, sobre todo por la veteranía de algunos jugadores como Toni Kroos y Luka Modric, estandartes del mediocampo.

Pero el técnico Carlo Ancelotti lo descarta tajantemente y asegura que aquella derrota ante su clásico rival puede incluso marcar el inicio de una era, poniendo como ejemplo a los jugadores jóvenes que hay en el plantel.

"Es un equipo joven aunque todo el mundo habla de Modric, Kroos o de Benzema, pero ya había jóvenes y hay más que han llegado este año. Creo que estamos en el inicio de un ciclo", comentó el entrenador italiano.

Luego, afirmó: "Es un momento de transición desde una época fantástica a otra. Hay jugadores que tomarán el mando de este equipo, de los Kroos, Modric o Benzema".

En cuanto a las críticas a estos jugadores, aseveró: "Es distinto. Kroos está bien porque no ha ido al Mundial y Modric sí, por lo que su condición no es óptima pero irá a más".

Además de la decepción de la Supercopa, el Real Madrid venía de caer ante el Villarreal en la Liga española, un mal momento que espera dejar atrás este jueves cuando se mida justamente con el Submarino Amarillo en la Copa del Rey.

"Hemos tenido lesiones que nos han afectado un poco más y no era previsible. No estar a tope es bastante normal. Tenemos que aguantar este mes. Pensamos que mañana es importante aunque todo el mundo da por muerto al Madrid. Tenemos que dar la calma y la confianza, es un periodo complicado ante rivales que tienen una buena dinámica", señaló Ancelotti.

"No vamos a bajar los brazos nunca y vamos a salir adelante. ¿Cuándo? No lo sé, esperemos que mañana. No vamos a salir demasiado tarde y este equipo va a competir en todas las competiciones", añadió.