Bruno Romo narra su loco fichaje a FC Juárez: "Me llamaron a las 10 AM y a las 18 PM estaba viajando a México"

Con 30 años Bruno Romo dio su primer salto al fútbol internacional, tras su frustrado paso al Portuguesa de Brasil hace un par de años. El ex Colo Colo hoy se encuentra en el FC Juárez.

En conversación con Redgol, el defensor nacional contó con lujos y detalles su loco fichaje en menos de 24 horas al FC Juárez. Una historia digna para un capítulo de cualquier libro de traspasos.

"Yo me quería ir de Deportes Antofagasta y estaba de vacaciones, volvimos a entrenar, pero yo estaba apartado y me llama un representante y me dice ‘Bruno, te vienes a México’ y le dijo ‘¿me estás preguntando o afirmando?’ y me dice ‘es una pregunta que necesita respuesta ahora, no hay tiempo para pensarlo’. Sin mentirte esto fue a las 10 de la mañana y me llama a la hora después", comenzó.

Después agregó que, "hablamos y yo le pregunto dónde y me dice a Juarez. Yo lo que conocía de Juarez era los carteles. Empiezo a buscar y la franquicia del equipo era nueva y estaba en Primera División. Después me pregunta, ‘bueno, ¿te vas?’ y yo le digo ‘Sí, obvio, démosle’ y me dice ‘ya, vuelas a las 18 horas de hoy’ y yo le digo ‘¿cómo? y me dice ‘sí, te quieren mañana en México, te tomas un vuelo a Santiago y a las 23 horas partes a México’ y yo le digo ‘deja pensar, avisarle a mi familia’ y me dice que no hay tiempo".

Bruno Romo en el FC Juárez de México

Bruno Romo no lo podía creer y siguió contando la historia. "A las 16:30 partí al aeropuerto, pesqué lo que tenía para dejar Antofagasta. Llego a Santiago, hago todo el cambio y cuando estoy en el aeropuerto De Santiago y ahí recién le mando un mensaje a mi familia. Teníamos el grupo y les mando el mensaje y todos ‘ay, que rico, pero cuándo te vas para alcanzar a vernos’ y yo les digo ‘estoy arriba del avión y voy viajando’", detalló.

Para finalizar agregó que, "no hubo tiempo de nada. Así fue, imagínate que yo llego acá el miércoles y esto pasó el martes en la mañana. El día viernes recién firmo el contrato, después de los exámenes médicos. Yo esa noche llego al hotel, me siento en la cama y empecé a asimilar que estaba en México".

Romo revela el calvario del Mágico González en el primer partido en CC https://t.co/HjYkKfBNl0 — RedGol (Desde ��) (@redgol) May 28, 2020