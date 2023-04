Aracelli Fessia le contó a un medio argentino el calvario que viven en un nuevo intento de recuperación de su novio, Brian Fernández, y el argentino sacó la voz en Instagram. "Como te gusta hablar en la radio y decir giladas, pero la verdad no sabes nada de mí hace dos meses, déjate de joder nena, por favor", escribió el ex Unión La Calera y San Luis.

Una vez más Brian Fernández es noticia por razones extradeportivas, y su recaída en las drogas no le da tregua. A pesar de que sigue siendo parte del plantel de Colón de Santa Fe, el delantero argentino ya no es considerado por Néstor Gorosito y eso desató una nueva ola de problemas para él y su familia. Así también lo relató su novia, Aracelli Fessia.

"Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (dealers). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida", fue parte del tortuoso relato de la pareja del futbolista, a quien acompaña hace ocho años, en diálogo con Radio A24. Estas palabras llegaron hasta Fernández y él respondió con todo.

"Como te gusta decir giladas. Prácticamente en la calle me dejaste"

A través de sus historias de Instagram, el ariete de 28 años oriundo de Santa Fe compartió varios mensajes, y aunque en ningún momento nombra a Fessia como la apuntada directamente lo cierto es que las cosas que escribió dan a entender a la perfección que el rudo mensaje es para ella.

"Como te gusta hablar en la radio. Como te gusta decir giladas pero la verdad no sabes nada de mí hace dos meses, déjate de joder nena, por favor. Pero de abandono de persona no habla jaja", disparó de entrada el ex Unión La Calera y San Luis de Quillota.

"Ya estás grande para salir a hablar, yo no hablo con nadie de lo que me pasó ni de lo que perdí. Sabes que si como, si tengo ropa para todos los días, si tengo lugar para quedarme a dormir, sabes si los lugares son fijos... No porque nada es fijo y eso da bronca porque prácticamente en la calle me dejaste", complementó.

"Muchos mensajes me llegan, no voy a poder ver mucho y ni ver a nadie, estoy lejos nos vemos. Seguiré durmiendo besito gente hermosa y divina que me quiere dar un lugar", concluyó Brian Fernández. De ahí en más no se ha vuelto a saber de él en redes sociales.