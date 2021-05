River Plate enfrenta con 15 bajas el Superclásico contra Boca Juniors por un pasaje a la semifinal de la Copa de la Liga

Digna de una serie de Netflix. River Plate afronta esta tarde una nueva edición del Superclásico argentino ante Boca Juniors con una gran cantidad de bajas por culpa del Covid-19, entre ellas el chileno Paulo Díaz. La Bombonera recibirá una nueva rivalidad entre dos de los equipos más grandes de Argentina y del continente, pero ahora en la Copa de la Liga Profesional. Y en un duelo de pronóstico más que reservado, el OSO de Coolbet también se la juega.

River Plate jugará el Superclásico ante Boca Juniors con 15 jugadores menos por un brote de Covid-19, y con Paulo Díaz en esa lista. Por eso, el Muñeco prepara cambios donde no podrá contar ni con sus tres arqueros: al rescate irá Alan Leonardo Díaz, de 21 años, que no ha debutado ni en la reserva, pero si en la Libertadores Sub 20 con buen desempeño.

Boca Juniors llega herido por una dura derrota en Copa Libertadores ante Santos por 1-0, por lo que en el torneo continental debe sumar ante Barcelona y The Strongest. Pero en lo local, Miguel Angel Russo prepara un tridente ofensivo con Villa, Tevez y Pavón, para quedarse con este nuevo Superclásico.

Un duelo que, de todas maneras, marcará el camino de ambos en la fase final de la Copa de la Liga Profesional en Argentina, en series que se disputan a partido único. Si empatan tras los 90 minutos, el ganador se define en penales.

Boca Juniors vs. River Plate: Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Alan Varela, Edwin Cardona, Emmanuel Mas; Carlos Tevez, Cristian Pavón.

River Plate: Alan Díaz; Milton Casco, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri;Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio; Julián Álvarez, Agustín Fontana, José Paradela

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Boca Juniors y River Plate?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador o servicio de televisión por cable o satélite:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Boca Juniors vs. River Plate: ¿Quién es el favorito para ganar en el Superclásico de la Copa de la Liga?

El OSO de Coolbet tiene una sorpresa para este partido de la Copa de la Liga Profesional. Este duelo es el "partido del día", por lo que si termina en empate 0-0, se considera "aburrido", por lo que te devuelven tu apuesta en hasta $15.000. Pero, en la cancha, el favorito para ganar en este encuentro es Boca Juniors, que paga 1,85 veces lo que juegues, por sobre los 4,58 que paga River Plate, si será el cuadro del Muñeco quien gane el Superclásico. Ahora, si piensas que termina en empate los 90 minutos, paga 3,32 veces lo que apuestes.

Estas son las cuotas para que te la juegues por Boca Juniors o por River Plate en una nueva edición del Superclásico argentino, por la Copa de la Liga Profesional. | Foto: Coolbet.

Apuesta con Responsabilidad +18. Las cuotas que aparecen en este artículo corresponden al momento de su redacción por lo que, eventualmente, pueden variar hasta el inicio del partido, como en su desarrollo.