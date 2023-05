La historia de Ben Brereton Díaz en el Blackburn Rovers llegó a su fin. Tras anotar un doblete en la tremenda pero muy amarga remontada de 4-3 ante Milwall en la última fecha de la EFL Championship este lunes 8 de mayo, el delantero chileno-inglés confirmó que se va del club. Así, en Villarreal ya lo esperan y Fabrizio Romano detalló el contrato que tendrá.

"Todo lo que puedo decir realmente es que lo he pasado muy bien aquí y desafortunadamente no voy a estar la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora. Ha sido un gran momento aquí, he disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn ya acabó", le dijo Big Ben a Sky Sports.

El contrato de Ben Brereton en Villarreal

Fue a través de su cuenta de Twitter que el periodista italiano, reconocido a nivel mundial por sus informaciones respecto al mercado de fichajes, sacó la voz después de las palabras del ariete inglés de madre chilena al cerrar la temporada de la segunda división inglesa. Así, procedió a dar información sobre su vínculo con el elenco español.

Según detalla Romano, Brereton Díaz firmó un contrato que lo vinculará al Submarino Amarillo por los próximos cuatro años para llevar sus goles desde la EFL Championship hasta La Liga de España, que siempre le exige a los delanteros estar al máximo nivel y con una gran capacidad goleadora.

Cabe destacar igualmente que el contrato que vincula al atacante nacido en Stoke-on-Trent con el elenco de la rosa dura hasta este 30 de junio próximo, por lo que llegará al Villarreal como agente libre.

Brereton llegó al Blackburn Rovers durante los primeros días de enero de 2019, y desde ahí hasta hoy jugó 177 partidos. Casi 11 mil 500 minutos jugó, y registró 47 goles, 16 asistencias, 20 tarjetas amarillas y solo una roja en sus números con la camiseta blanquiazul.

Así las cosas, ahora solo resta esperar que Ben Brereton de sus últimas palabras como jugador de Blackburn Rovers para despedirse del club, sus hinchas y la ciudad, y que desde Villarreal hagan oficial su arribo al club para romper redes por los próximos cuatro años.