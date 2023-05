Los Rovers usaron sus redes sociales para avisar que el delantero chileno-inglés les confirmó que no continuará en el club, por lo que también detallan que pronto saldrán a la luz sus últimas palabras como jugador de "La Rosa" antes de partir al Villarreal.

Ben Brereton disputó este lunes 10 de mayo un agridulce último partido como jugador del Blackburn Rovers. Por la fecha 46 de la EFL Championship, el delantero chileno-inglés fue titular en la visita a Millwall y aportó con dos goles para que su equipo lograra remontar y ganar 4-3, aunque no sirvió de mucho. Y tras eso se hizo oficial que no seguirá siendo jugador del club.

A pesar de la tremenda victoria, al elenco blanquiazul no le bastó para meterse en la liguilla y finalizó el torneo en la séptima plaza de la tabla de posiciones con 69 puntos conseguidos. Así, después de ese amargo final de temporada la institución se refirió al adiós oficial del ariete de 24 años de la selección chilena.

"Lo he pasado muy bien en Blackburn y desafortunadamente no voy a estar allí la próxima temporada"

Tras el pitazo final en el estadio The Den en Londres, desde "La Rosa" informaron en Twitter que el goleador nacido en Stoke-on-Trent "ha admitido que su doblete en la segunda mitad fueron sus últimos goles con los colores de Rovers".

Después, detallan que "el internacional chileno ha confirmado que dejará el club este verano". Por eso mismo es que ya se ponen en modo despedida y avisan que se vienen sus últimas palabras. "RoversTV brindará a los seguidores una entrevista exclusiva y ampliada con Ben en los próximos días", lanzaron para cerrar.

Una vez se materializó la épica remontada, Brereton sacó la voz y obviamente le consultaron por su situación. "Todo lo que puedo decir realmente es que lo he pasado muy bien en Blackburn Rovers y desafortunadamente no voy a estar allí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora", apuntó en diálogo con Sky Sports.

Junto con eso, cierra confesando emocionado que "ha sido un gran momento aquí, he disfrutado todo mi tiempo en el club, he hecho grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn Rovers ya acabó".

Así las cosas, ahora habrá que esperar a la exclusiva entrevista que Ben Brereton le dará a Blackburn Rovers para cerrar su paso por el club, donde en 177 partidos jugados anotó 47 goles, y que se haga oficial su traspaso al Villarreal de España.