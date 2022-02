Una nueva y triste anécdota del siempre polémico José Mourinho salió a la luz en las últimas horas, luego de que el histórico alemán, Bastian Schweinsteiger, revelara una lamentable historia vivida junto al portugués en Premier League.

El talentoso volante germano, hoy retirado, aterrizó en Manchester United a mediados de 2015, luego de transformarse en leyenda de la Bundesliga de la mano del todopoderoso Bayern Múnich.

Sin embargo la estadía de Schweini en Old Trafford no resultó ser miel sobre hojuelas, ya que The Special One le hizo pasar un pésimo rato al campeón del mundo con Alemania.

En una honesta conversación con un podcast oficial del United, el ex crack del Gigante de Bavaria relató un triste episodio vivido bajo el mando de Mourinho.

“Fue todo muy extraño. El día de mi cumpleaños llegué al vestuario para prepararme para el entrenamiento y alguien me dijo que no podía vestirme ahí, que tenía que salir a entrenar con el filial", confesó.

Basti explicó que "yo estaba muy dolido. Luego hablé con José Mourinho y me dio una explicación rara, relacionada con la lesión que había tenido".

"Tenía bastante ilusión por jugar con él (Mourinho), sobre todo porque ya había intentado ficharme cuando entrenaba al Inter y al Real Madrid”, dijo el ex Múnich.

En la misma línea Schweinsteiger detalló que “Le tenía mucho respeto (a Mourinho), pero no entendía esa situación y por qué me prohibieron trabajar con el equipo. Tiempo después, Mourinho vino a verme, se disculpó y admitió que estaba equivocado".

"Fue una buena actitud de su parte, pero para entonces ya había perdido las ganas de estar en el Manchester United, ya no estaba al 100% en el club”, reveló el campeón mundial.

Lamentablemente Bastian Schweinsteiger alcazó a jugar apenas 134 minutos con la camiseta de los Red Devils, por lo que decidió buscar mejores rumbos y partió al Chicago Fire de la MLS en lo que sería su última estación previa al retiro.