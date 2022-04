Xavi no esta ni ahí con la Champions League de su archirrival: "Nos exige la historia del Barcelona, no el Madrid"

Barcelona está viviendo un resurgir importante en una temporada bastante complicada y este jueves se juega una parte importante pues busca avanzar a las semifinales de la Europa League cuando reciba al Eintracht Frankfurt luego de haber empatado 1-1 en Alemania pero con la obligación de seguir en carrera.

Pese a la mejora que han vivido de la mano de Xavi Hernández como entrenador, la sólida temporada de su archirrival, Real Madrid, pone una presión extra aunque eso no es algo que le quite el sueño al técnico. "A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. No lo miramos para exigirnos", afirmó en conferencia de prensa.

Si bien destacó lo hecho por los merengues en Champions League, fue enfático en las diferencias entre ambas instituciones. "Nuestra historia desde hace 40 años, cuando vino Cruyff, puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos, así somos los catalanes. En Madrid no sé. Es un rival espectacular, con un gen competitivo muy grande. Pero Barcelona es otra historia".

El estretega blaugrana se mostró contento de lo que sucedió con las llaves de cuartos. "En primer lugar, lo de ayer me hace pensar que la Liga no está tan lejos de la Premier. De momento hay dos españoles en semifinales. Vi los dos partidos, soy muy futbolero", puntualizó.

Es por eso que Xavi espera que Barcelona esté pronto de nuevo en el torneo élite. "Nuestro objetivo es que el año que viene estemos en Champions compitiendo con los de ayer. Por cierto, me preguntasteis si el Villarreal era un grande. Ahora sí, creo. Le ganamos también, metedlo en la lista de grandes".