Atlético de Madrid vs Milan | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la UEFA Champions League

La fase de grupos de la UEFA Champions League se acerca a su final, con las apasionantes definiciones de cada zona. Por el Grupo B, Atlético de Madrid y Milan se enfrentan en un duelo clave en el futuro de ambos en la "orejona".

Los Colchoneros se encuentran en el tercer lugar con 4 puntos, de momento quedando eliminados, pero a solo un punto de Porto que ocupa el segundo puesto. Liverpool con 12 unidades, ya se aseguró la clasificación y el primer puesto de la zona. Los dirigidos por Diego Simeone vienen de caer en ambos encuentros ante los Reds, por lo que ante Milan deben ganar para seguir con la ilusión de llegar a octavos de final.

Los Rossoneros regresaron a la Champions League tras una larga ausencia, pero no han podido sumar triunfos en cuatro encuentros disputados. El equipo de Zlatan Ibrahimovic suma solo 1 punto y es el colista absoluto del Grupo B. No han podido demostrar en la competición internacional el nivel que los tiene como líderes en Italia. Con 6 puntos en disputa, no les queda mayor margen de error.

En el partido disputado en Italia el pasado 28 de septiembre, Atlético de Madrid se impuso por 2-1 al Milan con goles de Antoine Griezmann y Luis Suárez de penal en el minuto 97.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs AC Milan?



Atlético de Madrid vs AC Milan juegan este miércoles 24 de noviembre a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Atlético de Madrid vs AC Milan?



El partido será transmitido por ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Atlético de Madrid vs AC Milan?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.