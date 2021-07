Atlético Mineiro vs Boca Jrs: Día, horario, cómo y dónde ver la revancha por Copa Libertadores

Esta semana vuelve con todo la Copa Libertadores 2021. En el marco de los duelos de vuelta de los octavos de final, Boca Jrs visitará a Atlético Mineiro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

En el duelo de ida entre xeneizes y galos igualaron sin goles en La Bombonera, en un partido con mucha polémica por la participación del var en un gol que terminó siendo anulado para el conjunto trasandino.

Atlético Mineiro llega a este encuentro con un gran presente en el Brasileirao tras ubicarse en el 2° lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, las mismas unidades que el líder del campeonato, el Palmeiras, que a su vez enfrentará a la UC por octavos del torneo Conmebol.

Para este encuentro, los galos no contarán con la presencia de Eduardo Vargas, Turboman fue duda hasta el último minuto para el duelo de ida ante los xeneizes por una lesión, sin embargo, logró recuperarse e ingresar cuando el reloj marcaba los 69’ minutos de juego, no obstante, para la revancha dio nuevamente positivo a un test de covid-19 y no podrá estar en el Mineirao.

Boca Juniors por su parte, debutó este fin de semana en el torneo trasandino con un pálido empate sin goles ante Unión de Santa Fe. El conjunto xeneize deberá ir a buscar la clasificación de visita, con la misión de seguir avanzando de ronda en una dura llave ante el cuadro galo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Atlético Mineiro vs Boca Jrs?

Atlético Mineiro vs Boca Jrs juegan este martes 20 de julio a las 18:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Atlético Mineiro vs Boca Jrs?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Atlético Mineiro vs Boca Jrs?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo completamente gratis en Facebook Watch, además de Star.