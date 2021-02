Luis Suárez dispara contra Ronald Koeman por su salida de Barcelona: “Fue duro por la forma en que se me despreció”

Sin duda alguna la salida de Luis Suárez de FC Barcelona fue uno de los grandes temas deportivos en el pasado mercado de pases de verano, pues Ronald Koeman le comunicó en un breve llamado telefónico que no contaba con sus servicios y que debía buscar un nuevo club.

Por lo mismo, el delantero uruguayo se refirió en extenso sobre esta situación y tiró todos sus dardos al técnico neerlandés: “Pasé momentos muy duros en mi salida del Barcelona. Había rumores que se confirmaron y eso es lo que más me dolió. Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo. Yo acepté la decisión, pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo”.

"Me ofrecieron no presentarme en la pretemporada. Yo les dije que todavía tenía contrato y que por tanto me iba a presentar. Nadie me explicó nada de forma estricta. No llegué a hablar con Bartomeu. Lo hacía mi abogado”, agregó.

Al ser consultado sobre su último día con la camiseta culé, expresó que “fue duro por la forma en que se me despreció... pero quería que mis hijos vieran que me fuera del club a lo grande. Cuando llega el momento de avisar a mis hijos del cambio fue muy duro el cambio. Ellos son grandes y ya palpitaban que iba a haber un cambio”.

El equipo colchonero marcha líder en España y el delantero es uno de los goleadores de La Liga. (FOTO: Getty)

Sobre la situación que está viviendo su ex equipo, a diferencia de lo bien que está en el Atlético Madrid, señaló que “veo cómo está el Barcelona y me da cierta tranquilidad. Yo me podía haber quedado, decir que me paguen y aquí me quedo. Además, confiaba en mis condiciones. Pero sabía que si me quedaba a la mínima que hubiera un mal momento conmigo se me iba a atacar. Necesitaba un cambio por orgullo”.

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a las opciones de llegar a la Juventus. "Hubieron muchos clubes interesados por mí, ya no solo la Juve, pero yo decía que no iba a hablar de nada económicamente hasta que tuviera la desvinculación oficial del Barça. Luego quería tomar yo la decisión con lo que yo me siguiera cómodo. Fiché por el Atlético, porque era no cambiar de liga y lo que suponía menos cambios para mis hijos”.

Finalmente, sobre su relación con Lionel Messi, sentenció que “esta tarde he hablado con él, estaba muy contento por la victoria de ayer. Está a un nivel espectacular, es el mejor del mundo”.