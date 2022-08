Atlético Goianiense vs Nacional | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana traen un duelo de infarto entre el Atlético Goianiense y Nacional buscando el paso a semifinales de la Gran Conquista.

Goianiense golpeó primero y sorprendió a domicilio ganando por 1 a 0 en el partido de ida en el Gran Parque Central con anotación de Luiz Fernando Moraes dos Santos, encuentro que marcó el regreso de Luis Suárez con la camiseta del Bolso luego de 15 años y un més jugando en Europa, aunque sólo disputó 17 minutos y no pudo hacer mucho para ayudar a su nuevo equipo.

El Pistolero ya se estrenó por la Primera División de Uruguay donde anotó su primer gol en la victoria de su escuadra frente a Rentistas por 3 a 0 y desató la locura. Ingresó en el segundo tiempo y jugó 50' desperdiciando un penal sobre el final. Los Bolsilludos marchan quintos en la clasificación, recién con dos jornadas jugadas.

El Dragão, por su parte, no vive una buena situación en el Brasileirao donde está en puestos de descenso al usar la plaza 18 con sólo 20 puntos, en su desafío anterior perdió 2 a 1 frente a Bragantino.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Atlético Goianiense vs Nacional la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Atlético Goianiense vs Nacional se jugará este martes 9 de agosto a las 18:15 horas de Chile en el Estádio do Governo do Estado de Goiás (Serra Dourada), en Brasil.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Atlético Goianiense vs Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Atlético Goianiense vs Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.